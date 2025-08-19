Troyes Chante Concert Camille Laïly Troyes
Troyes Chante Concert Camille Laïly Troyes samedi 6 juin 2026.
Troyes Chante Concert Camille Laïly
Théâtre Le Quai Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Lauréate À nos chansons 2022 et Trophée Brassens 2024, elle présente en tournée son album Crépuscule, entre éco-anxiété et amour de la vie. Passages remarqués notamment à Barjac 2023, et en première partie de -M- en juin 2024.
Extrait de presse
« Artiste à la voix claire et liquide, Camille Laïly nous emmène dans ses flots avec un album connecté aux sens et à la nature, aux chansons organiques qui esquivent habilement la mélodie facile en lorgnant vers le jazz » Télérama .
Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est contact@troyeschante.org
