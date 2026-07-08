Tu connais la chanson? Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Tu connais la chanson?

Mardi 11 mai 2027 à partir de 20h.

Mercredi 12 mai 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 13 au samedi 15 mai 2027 à partir de 20h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:00:00

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11 2027-05-12 2027-05-13

Et si l’on prenait le temps d’écouter les chansons autrement, en commençant par leurs paroles ?

Et si l’on prenait le temps d’écouter les chansons autrement, en commençant par leurs paroles ?







Vivez un blind-test xxl pour écouter autrement la chanson française et redécouvrir le plaisir des mots, des paroles et de la musique.







Avec Tu connais la chanson ?, Louis Caratini nous invite à un concert ludique et interactif dans son monde de la chanson française, où chaque morceau devient une énigme. Entre tubes familiers et joyaux méconnus, anecdotes et détours poétiques, le musicien explore la richesse des écritures de la chanson francophone. Vivez une expérience inédite, conviviale et sensible, qui célèbre autant la curiosité que le plaisir d’écouter ensemble. En passant de la variété et la pop au rap et au slam, sans oublier quelques compositions inédites, laissez-vous emporter par ce tourbillon musical. Bonne humeur garantie !







Texte Louis Caratini, Charlotte Adrien

Avec Louis Caratini et son piano .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

What if we took the time to listen to songs in a different way—starting with the lyrics?

L’événement Tu connais la chanson? Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille