Tu viens à ma boum parents-enfants ?, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Tu viens à ma boum parents-enfants ? Samedi 19 septembre, 10h30 Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, retrait de billet à l’accueil du Quai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Une heure de danse pour les petits (et plus grands) avec David Malan (compagnie Hypermature) et Corto Falempin à la batterie.

Une proposition du Théâtre Sorano coorganisée avec le Quai des Savoirs.

Date et horaire :

samedi 19 septembre à 11h. Rendez-vous au Quai des Savoirs à 10h30

durée : 1h

+ d’infos :

gratuit, inscription le jour même à l’accueil du Quai des Savoirs (Les petits danseurs seront accompagnés par David Malan vers le Théâtre Sorano)

rendez-vous au Quai des Savoirs

à partir de 3 ans

Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Quai des Savoirs

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-au-quai-des-savoirs-7142615/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Spectacle participatif avec et pour les enfants (mais pas que). Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.