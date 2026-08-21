Tu viens à ma boum parents-enfants ?, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Quai des Savoirs - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Tu viens à ma boum parents-enfants ? Samedi 19 septembre, 10h30 Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne
Gratuit, retrait de billet à l’accueil du Quai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Une heure de danse pour les petits (et plus grands) avec David Malan (compagnie Hypermature) et Corto Falempin à la batterie.
Une proposition du Théâtre Sorano coorganisée avec le Quai des Savoirs.
Date et horaire :
- samedi 19 septembre à 11h. Rendez-vous au Quai des Savoirs à 10h30
- durée : 1h
+ d’infos :
- gratuit, inscription le jour même à l’accueil du Quai des Savoirs (Les petits danseurs seront accompagnés par David Malan vers le Théâtre Sorano)
- rendez-vous au Quai des Savoirs
- à partir de 3 ans
Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Quai des Savoirs
Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-au-quai-des-savoirs-7142615/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Spectacle participatif avec et pour les enfants (mais pas que). Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
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