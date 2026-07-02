« Tu viens à ma boum ? », Théâtre Sorano, Toulouse

Informations pratiques

« Tu viens à ma boum ? » Samedi 19 septembre, 20h30 Théâtre Sorano Haute-Garonne

Gratuit sur la parvis du Théâtre Sorano.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Tu viens à ma boum ?

Rejoignez-nous sur le parvis du théâtre pour une heure de danse et de bonne humeur animée par David Malan, notre coach aussi dynamique que bienveillant.

Grâce à un écran géant, venez tester vos talents de danseur et vous mesurer aux plus grands classiques, dans une ambiance festive, conviviale et ouverte à tous. Une invitation à bouger, rire et partager un moment joyeux en famille ou entre amis.

Théâtre Sorano 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0532093235 http://theatre-sorano.fr http://www.theatre-sorano.fr Implanté et créé en 1964 par le metteur en scène et comédien Maurice Sarrazin au coeur du Quartier des Sciences de Toulouse sur les allées Jules Guesde, le Théâtre Sorano est avant tout une « maison », un lieu de création habité amoureusement par une équipe et des artistes qui ont à cœur de faire vivre les œuvres au-delà d’elles-mêmes et de les partager le plus largement possible. Retrouver dans ce lieu l’énergie d’un théâtre populaire d’aujourd’hui. Métro ligne B (stations Carmes ou Palais de Justice), Tranway T1 et T2 (terminus Palais de Justice), Bus ligne 1 (arrêt Grand Rond / Jardin Royal), ligne 2 et 10 (arrêt Grand Rond / Jardin des Plantes), ligne12 (arrêt Palais de Justice) et ligne 29 (terminus Grand Rond).

Tu viens à ma boum ?

©Loran Chourrau