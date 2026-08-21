Tuqus, Théâtre de l’Agora, Montpellier
mercredi 21 octobre 2026 · Théâtre de l’Agora · Montpellier
Informations pratiques
Tuqus Mercredi 21 octobre, 19h30 Théâtre de l’Agora Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T19:30:00+02:00 – 2026-10-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T19:30:00+02:00 – 2026-10-21T21:30:00+02:00
TUQUS de Khalil Epi
Programmé par L’Atelline – Scène conventionnée d’intérêt national – art et création
Avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole et de l’Institut Français
En complicité avec La Caravane Arabesques, Cinemed, la MRI
FILM-CONCERT IMMERSIF
Tarif unique 15 € – sur réservation
Performance audiovisuelle immersive, TUQUS (« rituel » en arabe) explore des traditions musicales et gestuelles liées à la transe et au rassemblement des peuples du bassin méditerranéen, et questionne ce qui les relie à travers l’histoire, les territoires et les circulations qui les traversent. Ce spectacle hybride associe musique électronique et création documentaire.
De la Grèce à la Palestine, de l’Égypte au Maroc, de l’Italie à la Tunisie, les formes diffèrent mais le geste, partout, reste le même : la musique et sa répétition portent les corps vers la danse et ouvrent un moment de partage où affleure parfois la transe, resserrant les liens entre les vivants.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail de Khalil Epi autour des musiques populaires et rituelles, amorcé avec Aïchoucha. Avec TUQUS, la recherche s’élargit, géographiquement et symboliquement, pour proposer une expérience scénique forte et profondément incarnée, où le concert devient lui-même un rituel partagé.
Distribution : Wideworld Sound System
Production : La Mansa
Soutien : Al-Mawred et La Ferme du Buisson – Scène nationale – Centre d’art – Cinéma
Production : La Mansa
Avec le soutien d’Al Mawred / La Ferme du Buisson – Scène nationale – Noisiel (77)
Théâtre de l’Agora 18 Rue Sainte-Ursule, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/latelline »}]
TUQUS de Khalil Epi
©Pierre-Gondard
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- PLANÈTE BEURK Montpellier 22 août 2026
- DÉJEUNER NETWORKING PUIS COWORKING Montpellier 24 août 2026
- SPEED DATING LE MÉLICE Montpellier 25 août 2026
- SOIRÉE D’ETÉ SUR LA TERRASSE Montpellier 25 août 2026
- JEUX DE SOCIÉTÉ ANGLAIS Montpellier 26 août 2026