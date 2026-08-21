Tuqus, Théâtre de l’Agora, Montpellier

Informations pratiques

Tuqus Mercredi 21 octobre, 19h30 Théâtre de l’Agora Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T19:30:00+02:00 – 2026-10-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T19:30:00+02:00 – 2026-10-21T21:30:00+02:00

TUQUS de Khalil Epi

Programmé par L’Atelline – Scène conventionnée d’intérêt national – art et création

Avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole et de l’Institut Français

En complicité avec La Caravane Arabesques, Cinemed, la MRI

FILM-CONCERT IMMERSIF

Tarif unique 15 € – sur réservation

Performance audiovisuelle immersive, TUQUS (« rituel » en arabe) explore des traditions musicales et gestuelles liées à la transe et au rassemblement des peuples du bassin méditerranéen, et questionne ce qui les relie à travers l’histoire, les territoires et les circulations qui les traversent. Ce spectacle hybride associe musique électronique et création documentaire.

De la Grèce à la Palestine, de l’Égypte au Maroc, de l’Italie à la Tunisie, les formes diffèrent mais le geste, partout, reste le même : la musique et sa répétition portent les corps vers la danse et ouvrent un moment de partage où affleure parfois la transe, resserrant les liens entre les vivants.

Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail de Khalil Epi autour des musiques populaires et rituelles, amorcé avec Aïchoucha. Avec TUQUS, la recherche s’élargit, géographiquement et symboliquement, pour proposer une expérience scénique forte et profondément incarnée, où le concert devient lui-même un rituel partagé.

Distribution : Wideworld Sound System

Production : La Mansa

Soutien : Al-Mawred et La Ferme du Buisson – Scène nationale – Centre d’art – Cinéma

Production : La Mansa

Avec le soutien d’Al Mawred / La Ferme du Buisson – Scène nationale – Noisiel (77)

Théâtre de l’Agora 18 Rue Sainte-Ursule, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/latelline »}]

TUQUS de Khalil Epi

©Pierre-Gondard