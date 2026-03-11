Turandot Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
mardi 1 juin 2027 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Turandot
Mardi 1er juin 2027 à partir de 20h.
Vendredi 4 juin 2027 à partir de 20h.
Dimanche 6 juin 2027 à partir de 14h30.
Mercredi 9 juin 2027 à partir de 14h30. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-01 20:00:00
fin : 2027-06-04
Date(s) :
2027-06-01 2027-06-04 2027-06-06 2027-06-09
Inspiré d’un conte de Carlo Gozzi, Turandot raconte l’histoire d’une princesse cruelle dans une Chine imaginaire.
GIACOMO PUCCINI
Après le premier opéra de Puccini, voici le dernier. Il est inachevé, car le compositeur est mort d’un cancer de la gorge, après avoir passé sa vie à éprouver celle de ses interprètes. Franco Alfano a terminé l’ouvrage avec les notes laissées par Puccini.
À la création, à Milan, Toscanini a déposé sa baguette en disant C’est là que Puccini a interrompu son travail. La mort, cette fois, a été plus forte que l’art. Puccini rêvait de finir sur un duo d’amour aussi beau que celui de Tristan. Il doit se contenter du plus célèbre des airs de ténor Nessun dorma .
Inspiré d’un conte de Carlo Gozzi, Turandot raconte l’histoire d’une princesse cruelle dans une Chine imaginaire. Le prétendant qui répondra à trois questions deviendra le roi de Chine, les autres seront exécutés. Une oeuvre grandiose, tragique, comique, passionnée et exotique.
DRAME LYRIQUE EN 3 ACTES
Livret de Giuseppe ADAMI et Renato SIMONI d’après la fable Turandotte, fiaba cinese teatrale tragicomica de Carlo GOZZI, ainsi que l’adaptation allemande Turandot, Prinzessin von China.
Ein tragikomisches Märchen de Friedrich von SCHILLER, traduction italienne d’Andrea MAFFEI
Création à Milan, Teatro alla Scala, le 25 avril 1926
Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 5 mai 2019
Production Opéra de Marseille
Direction musicale Federico TIBONE
Mise en scène Charles ROUBAUD
Costumes Katia DUFLOT
Décors Dominique LEBOURGES
Lumières Marc DELAMÉZIÈRE
Vidéos Camille LEBOURGES
Turandot Csilla BOROSS
Liù Federica GUIDA
Calaf Vincenzo COSTANZO
Timur Nicolas COURJAL
Ping Philippe-Nicolas MARTIN
Pang Kaëlig BOCHÉ
Pong Marc LARCHER
Le Mandarin Gilen GOICOECHEA
Altoum Rodolphe BRIAND
Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille
Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille un établissement Campus art Méditerranée
Dispositif de gilets vibrants pour la représentation du dimanche 6 juin sur réservation .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Inspired by a story by Carlo Gozzi, *Turandot* tells the story of a cruel princess in an imaginary China.
L’événement Turandot Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Ville de Marseille
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