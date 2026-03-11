Turandot Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Turandot

Mardi 1er juin 2027 à partir de 20h.

Vendredi 4 juin 2027 à partir de 20h.

Dimanche 6 juin 2027 à partir de 14h30.

Mercredi 9 juin 2027 à partir de 14h30. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-01 20:00:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-01 2027-06-04 2027-06-06 2027-06-09

Inspiré d’un conte de Carlo Gozzi, Turandot raconte l’histoire d’une princesse cruelle dans une Chine imaginaire.

GIACOMO PUCCINI



Après le premier opéra de Puccini, voici le dernier. Il est inachevé, car le compositeur est mort d’un cancer de la gorge, après avoir passé sa vie à éprouver celle de ses interprètes. Franco Alfano a terminé l’ouvrage avec les notes laissées par Puccini.



À la création, à Milan, Toscanini a déposé sa baguette en disant C’est là que Puccini a interrompu son travail. La mort, cette fois, a été plus forte que l’art. Puccini rêvait de finir sur un duo d’amour aussi beau que celui de Tristan. Il doit se contenter du plus célèbre des airs de ténor Nessun dorma .



Inspiré d’un conte de Carlo Gozzi, Turandot raconte l’histoire d’une princesse cruelle dans une Chine imaginaire. Le prétendant qui répondra à trois questions deviendra le roi de Chine, les autres seront exécutés. Une oeuvre grandiose, tragique, comique, passionnée et exotique.



DRAME LYRIQUE EN 3 ACTES

Livret de Giuseppe ADAMI et Renato SIMONI d’après la fable Turandotte, fiaba cinese teatrale tragicomica de Carlo GOZZI, ainsi que l’adaptation allemande Turandot, Prinzessin von China.

Ein tragikomisches Märchen de Friedrich von SCHILLER, traduction italienne d’Andrea MAFFEI

Création à Milan, Teatro alla Scala, le 25 avril 1926

Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 5 mai 2019



Production Opéra de Marseille



Direction musicale Federico TIBONE

Mise en scène Charles ROUBAUD

Costumes Katia DUFLOT

Décors Dominique LEBOURGES

Lumières Marc DELAMÉZIÈRE

Vidéos Camille LEBOURGES



Turandot Csilla BOROSS

Liù Federica GUIDA



Calaf Vincenzo COSTANZO

Timur Nicolas COURJAL

Ping Philippe-Nicolas MARTIN

Pang Kaëlig BOCHÉ

Pong Marc LARCHER

Le Mandarin Gilen GOICOECHEA

Altoum Rodolphe BRIAND



Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Maîtrise du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille un établissement Campus art Méditerranée



Dispositif de gilets vibrants pour la représentation du dimanche 6 juin sur réservation .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Inspired by a story by Carlo Gozzi, *Turandot* tells the story of a cruel princess in an imaginary China.

L’événement Turandot Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Ville de Marseille