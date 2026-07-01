Tutti !, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Tutti ! Samedi 12 juin 2027, 17h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-12T17:00:00+02:00 – 2027-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-12T17:00:00+02:00 – 2027-06-12T18:00:00+02:00

Orchestre

À Bordeaux, l’orchestre commence dès le plus jeune âge avec le tout nouvel orchestre Tutti ! Il réunit, pour trois ans, soixante enfants âgés de 7 à 10 ans issus de quartiers prioritaires de la métropole bordelaise. C’est un nouveau cycle qui s’ouvre à l’Opéra National de Bordeaux, dans le prolongement du projet Démos qui a rayonné pendant plus de dix ans sur le département de la Gironde. Au mois de janvier, les enfants se verront confier un instrument et auront la chance d’apprendre la musique au sein d’un collectif. Premiers pas en scène et premiers souvenirs musicaux partagés avec leurs amis et leurs familles rythmeront ce concert placé au coeur d’un week-end dédié à l’orchestre dont la direction artistique est confiée à l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine.

Piloté par l’Opéra National de Bordeaux, le projet Tutti ! – Orchestre d’éducation populaire de Bordeaux Métropole – s’inscrit dans le réseau Démos. Il est soutenu par Bordeaux Métropole, les villes de Bordeaux, Gradignan, Talence et Mérignac, et bénéficie de la coopération des structures d’enseignement artistique, des structures socio-culturelles (RésoNAnces, pôle supérieur de musique et de danse en Nouvelle-Aquitaine, écoles de musique) et également des structures sociales des territoires (Association des centres d’animation de Bordeaux, CAJ…).

Avec le soutien des mécènes et partenaires de Tutti !

CAF Gironde, Fonds d’Initiatives Lafite, Groupe Bernard, Rothschild and Co Foundation, Ex Nihilo

Ouverture des réservations à partir du mercredi 12 mai 2027 à 13H

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/706997-tutti »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-tutti-88911 »}]

Orchestre d’éducation populaire de Bordeaux Métropole Orchestre