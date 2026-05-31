UAV SHOW 2026, Palais 2 l’Atlantique, Bordeaux, Bordeaux

UAV SHOW 2026 7 – 9 octobre Palais 2 l’Atlantique, Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T08:00:00+02:00 – 2026-10-07T23:29:00+02:00

Fin : 2026-10-09T08:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:29:00+02:00

Salon européen de référence dédié aux drones et systèmes autonomes civils et de défense, UAV SHOW réunit plus de 4 000 professionnels (industriels, start-up, chercheurs, décideurs) autour des innovations et enjeux stratégiques du secteur.

Organisé par Bordeaux Technowest et Bordeaux Events And More, l’événement s’impose comme une plateforme B2B incontournable pour accompagner le développement de la filière drone européenne.

AU PROGRAMME

• Salon professionnel avec une centaine d’exposants

• Conférences et tables rondes : intelligence artificielle, guerre électronique, réglementation drone, lutte anti-drone

• Formats d’échanges professionnels (7 et 8 octobre) dédiés aux applications concrètes (civil et défense)

• Demo Day (9 octobre) : démonstrations en conditions réelles, véritable laboratoire à ciel ouvert

LES TEMPS FORTS DES DÉBATS

Les échanges aborderont les grands enjeux du secteur :

armée dronisée (réalité ou fantasme), guerre électronique et opérations en zone brouillée, lutte anti-drone, maintien en condition opérationnelle (MCO), ainsi qu’un bilan de la réglementation européenne du drone civil, un an après sa mise en œuvre.

L’édition 2026 mettra à l’honneur les grandes innovations : IA embarquée, systèmes autonomes, navigation sans GPS, drones cargo et eVTOL, dans un contexte stratégique marqué par les enjeux de souveraineté et de sécurité.

Plus d’informations : www.uavshow.com

Palais 2 l’Atlantique, Bordeaux Cours Charles Bricaud, 33300 Bordeaux Bordeaux 33042 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.uavshow.com/fr/ »}] [{« link »: « http://www.uavshow.com »}]

Du 7 au 9 octobre 2026 – Palais 2 l’Atlantique, Bordeaux drone Salon professionnel