UAV SHOW 2026, Palais 2 l’Atlantique, Bordeaux, Bordeaux
UAV SHOW 2026, Palais 2 l’Atlantique, Bordeaux, Bordeaux mercredi 7 octobre 2026.
UAV SHOW 2026 7 – 9 octobre Palais 2 l’Atlantique, Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T08:00:00+02:00 – 2026-10-07T23:29:00+02:00
Fin : 2026-10-09T08:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:29:00+02:00
Salon européen de référence dédié aux drones et systèmes autonomes civils et de défense, UAV SHOW réunit plus de 4 000 professionnels (industriels, start-up, chercheurs, décideurs) autour des innovations et enjeux stratégiques du secteur.
Organisé par Bordeaux Technowest et Bordeaux Events And More, l’événement s’impose comme une plateforme B2B incontournable pour accompagner le développement de la filière drone européenne.
AU PROGRAMME
• Salon professionnel avec une centaine d’exposants
• Conférences et tables rondes : intelligence artificielle, guerre électronique, réglementation drone, lutte anti-drone
• Formats d’échanges professionnels (7 et 8 octobre) dédiés aux applications concrètes (civil et défense)
• Demo Day (9 octobre) : démonstrations en conditions réelles, véritable laboratoire à ciel ouvert
LES TEMPS FORTS DES DÉBATS
Les échanges aborderont les grands enjeux du secteur :
armée dronisée (réalité ou fantasme), guerre électronique et opérations en zone brouillée, lutte anti-drone, maintien en condition opérationnelle (MCO), ainsi qu’un bilan de la réglementation européenne du drone civil, un an après sa mise en œuvre.
L’édition 2026 mettra à l’honneur les grandes innovations : IA embarquée, systèmes autonomes, navigation sans GPS, drones cargo et eVTOL, dans un contexte stratégique marqué par les enjeux de souveraineté et de sécurité.
Plus d’informations : www.uavshow.com
Palais 2 l’Atlantique, Bordeaux Cours Charles Bricaud, 33300 Bordeaux Bordeaux 33042 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.uavshow.com/fr/ »}] [{« link »: « http://www.uavshow.com »}]
Du 7 au 9 octobre 2026 – Palais 2 l’Atlantique, Bordeaux drone Salon professionnel
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026