ULLAN 2026 Festival e.sport, jeu et art numérique Metz

Metz

ULLAN 2026 Festival e.sport, jeu et art numérique

Ile du Saulcy Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La ULLAN festival d’e.Sport, jeu et art numérique revient sur votre campus !

La ULLAN est un festival mettant à l’honneur la culture numérique en soulignant la convergence entre les pratiques ludiques et artistiques qui la traversent.2026 marque la deuxième édition du festival portée portée par la e.MDE et la Direction de la Vie Universitaire et de la Culture avec une ambition plus grande encore de proposer une expérience à la fois ludique, interactive et culturelle autour du numérique.

Le cœur de la ULLAN est d’abord une compétition e-sport avec trois tournois cette année sur les jeux Valorant, Mario Kart Word et Super Smash Bros. Le tournoi Smash débutera à 9h, le tournoi Mario Kart World à 14h et le tournoi Valorant se déroulera sur la journée entière. Au terme de la soirée, les trois finales auront lieu sur la grande scène du théâtre de l’Espace Bernard-Marie Koltès. Cashprize total de 1000€ pour les vainqueur·ses. Les inscriptions pour les compétitions ouvriront très prochainement sur le site.

Sur place, vous pourrez visiter plusieurs expositions Notre Monde n’est pas là où vivent les corps ? Cette exposition d’art contemporain traverse des espaces virtuels qui interrogent les pratiques vidéoludiques, leurs univers, leur matière et les humains et groupes sociaux qui les parcourent. Elle regroupe des œuvres de Total Refusal, Sébastien Faivre-Picon et divers artistes étudiant·es sélectionné·es par le jury. Peinture Jaune Exposition entièrement jouable, explorant les différents horizons du jeu à travers une sélection de jeux vidéo ou de société. Le jeu s’y révèle comme mode d’expression, de récit, d’apprentissage et de médiation.

Venez-vous tester au cast (commentateur e.sport), aux jeux d’arcade et de société présents sur l’évènement mais aussi assister à une play-conférence et à une projection de courts-métrages documentaires avec l’association Le Milimètre.Tout public

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Ile du Saulcy Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The ULLAN festival of e.Sport, games and digital art returns to your campus!

The ULLAN is a festival celebrating digital culture, highlighting the convergence between the playful and artistic practices that run through it.2026 marks the second edition of the festival, supported by the e.MDE and the Direction de la Vie Universitaire et de la Culture, with the even greater ambition of offering a playful, interactive and cultural experience around digital technology.

At the heart of the ULLAN is an e-sport competition, with three tournaments this year on the games Valorant, Mario Kart Word and Super Smash Bros. The Smash tournament starts at 9 a.m., the Mario Kart World tournament at 2 p.m., and the Valorant tournament runs throughout the day. At the end of the evening, the three finals will take place on the main stage of the Espace Bernard-Marie Koltès theater. Total cash prize of 1000? for the winners. Registration for the competitions will open shortly on the website.

On site, you’ll be able to visit several exhibitions: Notre Monde n’est pas là où les corps vivent? This contemporary art exhibition traverses virtual spaces that question videogame practices, their universes, their material and the humans and social groups that inhabit them. It includes works by Total Refusal, Sébastien Faivre-Picon and various student artists selected by the jury. Peinture Jaune A fully playable exhibition, exploring the different horizons of gaming through a selection of video and board games. Games are revealed as a means of expression, storytelling, learning and mediation.

Come and try your hand at cast (e.sport commentator), arcade and board games, as well as attending a play-conference and a screening of short documentaries with the Le Milimètre association.

L’événement ULLAN 2026 Festival e.sport, jeu et art numérique Metz a été mis à jour le 2026-05-26 par AGENCE INSPIRE METZ