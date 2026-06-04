ULTRA AMOREM : l’expo photo sur les ultras de l’Union Saint-Gilloise Le Point Ephémère Paris
ULTRA AMOREM : l’expo photo sur les ultras de l’Union Saint-Gilloise Le Point Ephémère Paris jeudi 4 juin 2026.
Pour cette série consacrée aux ultras, elle a partagé leur quotidien pendant huit mois, privilégiant une approche fondée sur le quotidien, l’immersion et la confiance. Le titre de l’exposition, Ultra Amorem (« au-delà de l’amour » en latin), s’inspire d’un chant de stade et désigne un amour pour le football et la communauté ultra qui dépasse l’explication rationnelle, proche d’une forme de foi ou d’engagement quasi religieux.
Fascinée par les chorégraphies collectives, les rituels de tribune et la puissance visuelle des rassemblements, elle considère le stade comme un espace où s’expriment des formes d’identité, de lâcher prise et d’engagement collectif. Nourrie notamment par les réflexions de Guy Debord sur la société du spectacle, sa démarche interroge les liens entre visibilité, représentation et appartenance.
Madeleine Petit est photographe, diplômée d’une licence en anthropologie et en histoire de l’art. Elle développe une pratique documentaire en photographie argentique, centrée sur les communautés, les différentes formes d’appartenance collective et les récits qui se construisent par les pratiques sociales.
Du jeudi 04 juin 2026 au mercredi 24 juin 2026 :
dimanche
de 12h00 à 23h00
vendredi, samedi
de 12h00 à 03h00
mercredi, jeudi
de 12h00 à 02h00
lundi, mardi
de 17h00 à 02h00
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T12:00:00+02:00_2026-06-04T02:00:00+02:00;2026-06-05T12:00:00+02:00_2026-06-05T03:00:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T03:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T23:00:00+02:00;2026-06-08T17:00:00+02:00_2026-06-08T02:00:00+02:00;2026-06-09T17:00:00+02:00_2026-06-09T02:00:00+02:00;2026-06-10T12:00:00+02:00_2026-06-10T02:00:00+02:00;2026-06-11T12:00:00+02:00_2026-06-11T02:00:00+02:00;2026-06-12T12:00:00+02:00_2026-06-12T03:00:00+02:00;2026-06-13T12:00:00+02:00_2026-06-13T03:00:00+02:00;2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T23:00:00+02:00;2026-06-15T17:00:00+02:00_2026-06-15T02:00:00+02:00;2026-06-16T17:00:00+02:00_2026-06-16T02:00:00+02:00;2026-06-17T12:00:00+02:00_2026-06-17T02:00:00+02:00;2026-06-18T12:00:00+02:00_2026-06-18T02:00:00+02:00;2026-06-19T12:00:00+02:00_2026-06-19T03:00:00+02:00;2026-06-20T12:00:00+02:00_2026-06-20T03:00:00+02:00;2026-06-21T12:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00;2026-06-22T17:00:00+02:00_2026-06-22T02:00:00+02:00;2026-06-23T17:00:00+02:00_2026-06-23T02:00:00+02:00;2026-06-24T12:00:00+02:00_2026-06-24T02:00:00+02:00
Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris
Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)
Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)
Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)
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