ULTRA AMOREM : l’expo photo sur les ultras de l’Union Saint-Gilloise Le Point Ephémère Paris

Pour cette série consacrée aux ultras, elle a partagé leur quotidien pendant huit mois, privilégiant une approche fondée sur le quotidien, l’immersion et la confiance. Le titre de l’exposition, Ultra Amorem (« au-delà de l’amour » en latin), s’inspire d’un chant de stade et désigne un amour pour le football et la communauté ultra qui dépasse l’explication rationnelle, proche d’une forme de foi ou d’engagement quasi religieux.

Fascinée par les chorégraphies collectives, les rituels de tribune et la puissance visuelle des rassemblements, elle considère le stade comme un espace où s’expriment des formes d’identité, de lâcher prise et d’engagement collectif. Nourrie notamment par les réflexions de Guy Debord sur la société du spectacle, sa démarche interroge les liens entre visibilité, représentation et appartenance.

Madeleine Petit est photographe, diplômée d’une licence en anthropologie et en histoire de l’art. Elle développe une pratique documentaire en photographie argentique, centrée sur les communautés, les différentes formes d’appartenance collective et les récits qui se construisent par les pratiques sociales.

Du jeudi 04 juin 2026 au mercredi 24 juin 2026 :

dimanche

de 12h00 à 23h00

vendredi, samedi

de 12h00 à 03h00

mercredi, jeudi

de 12h00 à 02h00

lundi, mardi

de 17h00 à 02h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T05:00:00+02:00

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Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/ultra-amorem



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