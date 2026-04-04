Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ULTRA VOMIT CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac

ULTRA VOMIT CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac

ULTRA VOMIT CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac samedi 10 avril 2027.

Lieu : CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE

Adresse : 57 AVENUE JEAN MOULIN

Ville : 17500 Jonzac

Département : 17

Début : 2027-04-10

Fin : 2027-04-10

Heure de début : 20:30

ULTRA VOMIT Début : 2027-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE 57 AVENUE JEAN MOULIN 17500 Jonzac 17

À voir aussi à Jonzac (17)