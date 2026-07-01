ULYSSE MARION | DIMITRI CHAMBLAS Sète
dimanche 16 mai 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
ULYSSE MARION | DIMITRI CHAMBLAS
Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-16
fin : 2027-05-16
Date(s) :
2027-05-16
Cette création se nourrie des parcours de deux interprètes d’exception. Tous deux formés à l’École de danse de l’Opéra de Paris, Marion Barbeau est également comédienne, quand Ulysse Zangs est aussi musicien et chanteur. Cette pluralité de talent présente un pièce à la frontière des disciplines pour une danse habitée avec le public au plus près des interprètes.
Ce spectacle fait partie du temps fort Alors, on danse ! proposé par le Théâtre Molière.
En savoir plus www.tmsete.com .
Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement ULYSSE MARION | DIMITRI CHAMBLAS Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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