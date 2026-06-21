Troyes

Umut Köker

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 21:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Comme il le dit lui-même J’ai un faciès qui ne permet pas de laisser de longs silences … Avec sa longue barbe et sa présence imposante, Umut Köker détonne dans le paysage du stand up. Mais ne vous fiez pas à sa tête de Turc , car le trentenaire n’est pas à un

Paradoxe près. Avec sa plume acérée et son regard aussi doux, sensible et tendre qu’il n’est lucide sur le monde, il nous livre un show à la fois hilarant et poignant.

Savant mélange entre confidences personnelles sur ses origines turques et kurdes, son enfance dans une tour de banlieue jusqu’à son arrivée dans un building de la Défense, son célibat ou le racisme ambiant, Paradoxe son premier spectacle milite pour le besoin de dépasser les apparences.



Finesse désarmante, naturel comique indéniable, Umut Köker est une révélation incontournable. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Umut Köker Troyes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne