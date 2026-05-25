Un air de fête La grande passerelle Saint-Malo
Un air de fête La grande passerelle Saint-Malo mercredi 17 juin 2026.
Saint-Malo
Un air de fête
La grande passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
La musique rassemble les foules, que l’on soit petit ou grand, amateur de reggae,
de classique ou encore de métal.
La médiathèque vous invite à fêter la musique avant le 21 juin.
Un air de fête du 17 au 20 juin
Mercredi 17 juin 15 h 30 À partir de 12 ans Blind test
Testez vos connaissances lors de ce Blind test inter-générationnel en parcourant les différents genres musicaux.
Vendredi 19 juin 16 h 30 Jam session
La scène vous est ouverte ! Profitez d’une session de Jam pour faire vibrer les murs de la médiathèque avec La Compagnie des Jazz !
Samedi 20 juin 16h30 Projection surprise
Dans un film d’animation tonitruant et bigarré, un grand concours artistique va tout changer. Des talents inattendus vont monter sur scène, portés par la musique, l’humour et l’émotion.
Gratuit. Infos et réservation 02 99 40 78 00 .
La grande passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un air de fête Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- Carrefour des pratiques collectives Théâtre de l’Hermine Saint-Malo 29 mai 2026
- CONTE MUSICAL ATCHAFALAYA Saint-Malo 29 mai 2026
- Fête du jeu – Atelier vélo, Esplanade Bougainville Saint-Malo, Saint-Malo 30 mai 2026
- Balade chlorophylle parking Intersport Saint-Malo 31 mai 2026
- Agrivoltaics: definition, challenge and implementation – A multidisciplinary and international approach, Youth Hostel Ty Al Levenez, Saint-Malo 1 juin 2026