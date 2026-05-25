Un air de fête La grande passerelle Saint-Malo

Saint-Malo

Un air de fête

La grande passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La musique rassemble les foules, que l’on soit petit ou grand, amateur de reggae,

de classique ou encore de métal.

La médiathèque vous invite à fêter la musique avant le 21 juin.

Un air de fête du 17 au 20 juin

Mercredi 17 juin 15 h 30 À partir de 12 ans Blind test

Testez vos connaissances lors de ce Blind test inter-générationnel en parcourant les différents genres musicaux.

Vendredi 19 juin 16 h 30 Jam session

La scène vous est ouverte ! Profitez d’une session de Jam pour faire vibrer les murs de la médiathèque avec La Compagnie des Jazz !

Samedi 20 juin 16h30 Projection surprise

Dans un film d’animation tonitruant et bigarré, un grand concours artistique va tout changer. Des talents inattendus vont monter sur scène, portés par la musique, l’humour et l’émotion.

Gratuit. Infos et réservation 02 99 40 78 00 .

La grande passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

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English :

L’événement Un air de fête Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel