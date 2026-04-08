Un aller-retour dans le noir Place Marguerite Laborde Pau
Un aller-retour dans le noir Place Marguerite Laborde Pau samedi 3 octobre 2026.
Pau
Un aller-retour dans le noir
Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Cette année 2026 aura lieu la dix-huitième édition du Festival de Littérature Noire et Policière de Pau UN ALLER RETOUR DANS LE NOIR.
Toute une programmation de rencontres avec des auteurs est prévue en amont du Festival dans les lieux culturels du 64/40/65. Le 3 et 4 octobre aura lieu le salon des auteurs avec des temps de rencontres, des débats, des animations et bien plus encore à la médiathèque André Labarrère de Pau.
La thématique de cette édition ? Tout est dans le visuel…
Prochainement vous découvrirez les parrains de cette nouvelle édition et sa thématique.
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Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Un aller-retour dans le noir
L’événement Un aller-retour dans le noir Pau a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Pau
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