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Un apéro de l’été Station Bottière Nantes

Un apéro de l’été Station Bottière Nantes

Un apéro de l’été Station Bottière Nantes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Station Bottière

Adresse : Allée Nicole-Reine Lepaute, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 18:00 – 19:30
Gratuit : oui  Tout public 

Et si nous prenions le temps de nous (re)trouver, avant de partir en vacances ou de rester pour les vacances ?

Station Bottière Nantes 44300


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