Un apéro de l’été Station Bottière Nantes
Un apéro de l’été Station Bottière Nantes jeudi 25 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 18:00 – 19:30
Gratuit : oui Tout public
Et si nous prenions le temps de nous (re)trouver, avant de partir en vacances ou de rester pour les vacances ?
Station Bottière Nantes 44300
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