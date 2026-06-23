Un apéro de l’été Station Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Et si nous prenions le temps de nous (re)trouver, avant de partir en vacances ou de rester pour les vacances ?

Station Bottière Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Station Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

