Un auteur, un roman… une rencontre, Médiathèque Blaise-Cendrars, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Un auteur, un roman… une rencontre Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Blaise-Cendrars Yvelines

Public ado-adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Rencontrez Ramsès Kefi autour de son roman Quatre jours sans ma mère, sélectionné pour le Prix des lecteurs 2026 de la médiathèque. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. Avec la librairie Les P’tits Papiers

Médiathèque Blaise-Cendrars 5 place Auguste Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France 0134903872 https://www.mediatheque-conflans.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.blaise.cendrars/ La Médiathèque Blaise-Cendrars vous accueille au coeur de Conflans-Sainte-Honorine, dans un lieu ouvert à toutes et tous, pour tous les âges. A proximité de la gare SNCF de Conflans-Sainte-Honorine (Conflans Centre) et de la gare routière à l’arrêt Gare place Romagné ou Conflans Ste Honorine Gare.

Parkings aux alentours.

Biblis en folie 2026

©Ramsès Kefi