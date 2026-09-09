Un autre Monde, Théâtre du Centaure, Marseille

Informations pratiques

Un autre Monde Samedi 17 octobre, 10h30, 14h30 Théâtre du Centaure Bouches-du-Rhône

Gratuit, 20 personnes par session, pas de matériel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Un autre monde

Visite poétique entre art et nature

Laissez vous transporter par la balade sonore « Un autre monde » et découvrez le théâtre du Centaure.

Équipé d’un casque audio individuel, le visiteur est invité à plonger dans l’univers des Centaures, où humains et chevaux tissent une histoire commune.

En 50 minutes, cette promenade guide ses pas à travers les espaces emblématiques du site : les écuries des Centaures, le pavillon indonésien, le jardin en permaculture, le verger d’amandiers et le chapiteau.

Chaque étape révèle un fragment de la vie quotidienne du lieu, où art, philosophie et écologie s’entrelacent pour réinventer le monde.

Le visiteur pourra poursuivre son expérience avec une sélection de court-métrages diffusés dans la « cabane aux images » et une dégustation de tisanes du jardin avec l’équipe de la compagnie.

Théâtre du Centaure 2 rue Marguerite de Provence 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 91 25 38 10 https://theatreducentaure.com/ http://www.facebook.com/theatreducentaure.page;http://www.instagram.com/theatreducentaure;http://www.youtube.com/user/theatrecentaure [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 25 38 10 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@theatreducentaure.com »}] Le Théâtre du Centaure est le lieu où les « Centaures », humains et chevaux, vivent et préparent leurs œuvres pour le théâtre, la danse, le cinéma, le land art ou les grands

événements. Le Théâtre du Centaure a été conçu comme un

domaine des possibles, où l’art et la nature ne sont pas dissociés, où le vivant est célébré comme une œuvre artistique, et où la saison culturelle est fondée sur le véritable cycle des de la nature.

Un village artistique :

C’est également un site ouvert sur le quartier, où, à l’instar d’un petit village, chevaux, jardiniers, choristes, danseurs, comédiens, yogis, enfants et pratiquants de Taï Ji Quan se réunissent chaque semaine pour exercer leurs pratiques.

Une architecture poétique et responsable :

Le lieu comprend des écuries, un salon de thé, des espaces

administratifs, un pavillon de répétition, une écurie de 18 boxes, un petit cinéma, un chapiteau de 40 mètres, un gradin de 250 places, une carrière, un jardin permacole, un cabinet de curiosité, une serre, des paddocks, une cabane à oiseau, un séchoir pour les comestibles, un arbre à voœu, des logements et des roulottes.

Camille, l’architecte, responsable de la conception et de la maîtrise d’œuvre, a conçu les espaces et la déambulation comme une œuvre en soi. Elle s’est régulièrement rendue en Indonésie, dont elle parle la langue, et y a rencontré des charpentiers travaillant exclusivement avec des bois recyclés. L’ensemble est entièrement réalisé en teck, conçu et construit comme un petit palais sculpté sans avoir à couper

un seul arbre. Ce sont des constructions sans empreintes sur le sol, sans vis ni fondations, entièrement démontables. Elles sont simplement assemblées et posées à même le sol en attendant d’y retourner, car la terre n’appartient à personne.

Un lieu poétique :

Le Centaure est un lieu poétique entre ville et nature. Il est un

monde en dehors du monde, un monde où l’on fabrique des

Centaures, où l’on réalise des utopies, où l’on tisse des liens entre nature et culture. C’est un mode de vie commun pour des chevaux et des humains. Le Théâtre du Centaure, c’est exactement ce que Michel Foucault appelait une hétérotopie : le lieu concret, réel, où l’on fabrique des utopies — une cabane d’enfants pour héberger l’imaginaire.

Un jardin en permaculture :

Le site accueille 350 espèces de plantes vivaces ou comestibles, cultivées selon les principes de la permaculture. Une allée de 3 000 saules et 40 amandiers entoure le chapiteau, symbolisant le lien entre nature et culture. Les amandiers, premiers à fleurir en fin d’hiver, annoncent le cycle de la vie et inspirent une saison culturelle en harmonie avec la nature.

Entre Calanques et zone urbaine sensible :

Au sein d’un site extraordinaire, à la frontière du Parc national des Calanques et d’une zone urbaine sensible, dans la deuxième ville de France, le Théâtre du Centaure est ici un trait d’union entre ville et nature, comme le Centaure est un trait d’union entre l’animal et l’humain. Dans un environnement social mixte, le 9e/10e arrondissement est le plus grand bassin de population de la ville de Marseille. Il est l’équivalent de la ville de Clermont-Ferrand ou d’Aix-en-Provence sans pour autant être doté d’infrastructures culturelles. C’est notre réalité : nous sommes ici la seule structure culturelle, et notre mission sociale n’en est que plus belle.

Utopie artistique et engagement écologique :

Au-delà de sa dimension poétique, le lieu porte une ambition utopique : montrer qu’un autre rapport au monde est possible, fondé sur la coopération, la décroissance, le plaisir du temps suspendu et l’harmonie. Le Théâtre du Centaure, à travers ses créations, défend une vision de l’art comme levier de transformation sociale et environnementale. Chaque projet est une micro-expérience de ce que pourrait être une société plus attentive à son impact, où la culture et l’écologie s’entrelacent. Le projet s’inscrit dans une démarche plus large de transition, incluant des actions concrètes comme la permaculture, la plantation d’arbres ou la valorisation des savoir-faire locaux. L’utopie des Centaures n’est pas un rêve lointain, mais une pratique quotidienne, ancrée dans des territoires et des communautés, qui cherche à inspirer des changements durables.

Un lieu ouvert :

Le lieu en lui-même fait œuvre au même titre que les créations. C’est un lieu ouvert à tous, pensé pour la promenade, la méditation, la participation, la pratique, l’échange, l’émerveillement.

En moyenne, entre les représentations, les pratiques régulières, les stages, les activités hors les murs, le Théâtre du Centaure accueille 19 000 visiteurs par an.

90 partenaires et associations travaillent ou partagent le lieu chaque année avec nous, les centres sociaux et médicaux, les écoles, les compagnies, les associations voisines pour la fête du quartier…

750 rendez-vous par an (spectacles, festivals, fêtes, répétitions ouvertes, ateliers, journées ouvertes, stages…). Accès par transports en commun (Bus n° 23 / arrêt Sormiou-Roy d’Espagne) | Stationnement vélos dans le lieu (ombrière et arceaux disponibles)

Un autre monde

© Cultures Permanentes – Théâtre du Centaure