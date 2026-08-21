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« Un autre monde », visite poétique du Théâtre du Centaure., Théâtre du Centaure, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Centaure · Marseille

« Un autre monde », visite poétique du Théâtre du Centaure., Théâtre du Centaure, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre du Centaure
Adresse
2 rue marguerite de provence 13009 Marseille
Ville
13009 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

« Un autre monde », visite poétique du Théâtre du Centaure. Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre du Centaure Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Théâtre du Centaure inaugure « sa » balade sonore pour les JEP 2026. Explorez le lieu sous un angle poétique. Équipé d’un casque audio, vous serez immergé dans l’univers des Centaures où humains et chevaux tissent une histoire commune.

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Le Théâtre du Centaure inaugure « sa » balade sonore pour les JEP 2026. Explorez le lieu sous un angle poétique. Équipé d’un casque audio, vous serez immergé dans l’univers des Centaures où humains…

©Emmanuel Dautant

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