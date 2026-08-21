« Un autre monde », visite poétique du Théâtre du Centaure., Théâtre du Centaure, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Centaure · Marseille
Informations pratiques
« Un autre monde », visite poétique du Théâtre du Centaure. Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre du Centaure Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le Théâtre du Centaure inaugure « sa » balade sonore pour les JEP 2026. Explorez le lieu sous un angle poétique. Équipé d’un casque audio, vous serez immergé dans l’univers des Centaures où humains et chevaux tissent une histoire commune.
Théâtre du Centaure 2 rue marguerite de provence 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « communication@theatreducentaure.com »}]
Le Théâtre du Centaure inaugure « sa » balade sonore pour les JEP 2026. Explorez le lieu sous un angle poétique. Équipé d’un casque audio, vous serez immergé dans l’univers des Centaures où humains…
©Emmanuel Dautant
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