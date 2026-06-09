Un bal en famille Festival de Bouche à Oreille Carré noir Parthenay samedi 25 juillet 2026.

Parthenay

Un bal en famille Festival de Bouche à Oreille

Carré noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Toupie Toupie! rassemble parents et enfants autour des danses et des chants collectés dans la région poitevine.

Ces souvenirs collectés sont ceux de la cour de récréation, de la veillée auprès du feu, des jeux liés à l’enfance.

Ce projet, s’inspire de cette matière sonore pour créer un bal familial et atypique ou se mélange comptines, jeux de main, rondes et quadrilles.

Perrine Vrignault Chant, Accordéon diatonique

Maxime Barbeau Accordéon diatonique

Maxime Dancre Percussions, Chœurs .

Carré noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Un bal en famille Festival de Bouche à Oreille

L’événement Un bal en famille Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine