Un bal en famille Festival de Bouche à Oreille Carré noir Parthenay
Un bal en famille Festival de Bouche à Oreille Carré noir Parthenay samedi 25 juillet 2026.
Parthenay
Un bal en famille Festival de Bouche à Oreille
Carré noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Toupie Toupie! rassemble parents et enfants autour des danses et des chants collectés dans la région poitevine.
Ces souvenirs collectés sont ceux de la cour de récréation, de la veillée auprès du feu, des jeux liés à l’enfance.
Ce projet, s’inspire de cette matière sonore pour créer un bal familial et atypique ou se mélange comptines, jeux de main, rondes et quadrilles.
Perrine Vrignault Chant, Accordéon diatonique
Maxime Barbeau Accordéon diatonique
Maxime Dancre Percussions, Chœurs .
Carré noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Un bal en famille Festival de Bouche à Oreille
L’événement Un bal en famille Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine
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