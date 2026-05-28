Un bateau dans l’espace L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Un bateau dans l’espace

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du festival des ateliers jeunes et ados de l’Art Scène Théâtre

Une classe part dans l’espace. A chaque arrêt sur une planète, les voilà embarqués dans un film culte du cinéma spatial.

Mise en scène Jérémie Arnaud .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : Un bateau dans l’espace

L’événement Un bateau dans l’espace Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau