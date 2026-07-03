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Un beau dimanche à la Gobinière – Le Bal Saint-Louis, Château de La Gobinière, Orvault

dimanche 23 mai 2027 · Château de La Gobinière · Orvault

Un beau dimanche à la Gobinière – Le Bal Saint-Louis, Château de La Gobinière, Orvault

Informations pratiques

Début
dimanche 23 mai 2027
Fin
dimanche 23 mai 2027
Lieu
Château de La Gobinière
Adresse
37 Avenue de la Ferrière, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Un beau dimanche à la Gobinière – Le Bal Saint-Louis Dimanche 23 mai 2027, 18h00 Château de La Gobinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-23T18:00:00+02:00 – 2027-05-23T19:30:00+02:00
Fin : 2027-05-23T18:00:00+02:00 – 2027-05-23T19:30:00+02:00

Le Bal Saint-Louis est un bal cuivré, moderne et populaire où la musique New Orleans flirte avec le hip-hop, la funk et la soul.
Une fanfare, trois danseurs et un comédien déterminés à faire fondre le bitume, vous invitent à entrer dans la danse !

Fanfare Big Joanna
Comédiens : Christophe Aubert ou Erwan Barbier
Danseurs : Sekou Diagouraga, Maxime Herviou et Omar Karbab
Musiciens : Marc Barotte ou Béranger Vantomme (grosse caisse
et percussions), Simon Brousse (trompette),
Benoît Bricard (caisse claire et percussions),
Nicolas Cherbonnier (sousaphone)
et Thibaud Thiolon (saxophone ténor)

La guinguette sera ouverte sur place pour vos petites et grandes soifs, pour votre gourmandise ou vos faims de loup.

Château de La Gobinière 37 Avenue de la Ferrière, Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 33 33 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-dacse@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lodyssee-lagobiniere.fr »}]
Bal cuivré, moderne et populaire. convivial bal

Delphine Perrin

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