Un beau dimanche à la Gobinière – Minotaure, Château de La Gobinière, Orvault
dimanche 23 mai 2027 · Château de La Gobinière · Orvault
Informations pratiques
Un beau dimanche à la Gobinière – Minotaure Dimanche 23 mai 2027, 15h00 Château de La Gobinière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-23T15:00:00+02:00 – 2027-05-23T15:35:00+02:00
Fin : 2027-05-23T15:00:00+02:00 – 2027-05-23T15:35:00+02:00
Entre figures mythologiques et imaginaires du labyrinthe, ce solo sensible et imagé invite petits et grands à explorer avec douceur et curiosité cette légende grecque fascinante. Une partition ludique brillamment interprétée, pour redécouvrir l’histoire !
ORO – Loïc Touzé
Chorégraphe : Loïc Touzé
Interprète : Rémi Michaud
Création sonore : Manuel Coursin
Château de La Gobinière 37 Avenue de la Ferrière, Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 33 33 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-dacse@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lodyssee-lagobiniere.fr »}]
Evènement convivial et généreux, placé sous le signe de la danse en plein air, sous toutes ses formes. convivial danse
Alice Gautierr
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