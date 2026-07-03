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Un beau dimanche à la Gobinière – Minotaure, Château de La Gobinière, Orvault

dimanche 23 mai 2027 · Château de La Gobinière · Orvault

Un beau dimanche à la Gobinière – Minotaure, Château de La Gobinière, Orvault

Informations pratiques

Début
dimanche 23 mai 2027
Fin
dimanche 23 mai 2027
Lieu
Château de La Gobinière
Adresse
37 Avenue de la Ferrière, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Un beau dimanche à la Gobinière – Minotaure Dimanche 23 mai 2027, 15h00 Château de La Gobinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-23T15:00:00+02:00 – 2027-05-23T15:35:00+02:00
Fin : 2027-05-23T15:00:00+02:00 – 2027-05-23T15:35:00+02:00

Entre figures mythologiques et imaginaires du labyrinthe, ce solo sensible et imagé invite petits et grands à explorer avec douceur et curiosité cette légende grecque fascinante. Une partition ludique brillamment interprétée, pour redécouvrir l’histoire !
ORO – Loïc Touzé
Chorégraphe : Loïc Touzé
Interprète : Rémi Michaud
Création sonore : Manuel Coursin

Château de La Gobinière 37 Avenue de la Ferrière, Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 33 33 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-dacse@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lodyssee-lagobiniere.fr »}]
Evènement convivial et généreux, placé sous le signe de la danse en plein air, sous toutes ses formes. convivial danse

Alice Gautierr

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