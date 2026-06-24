Un château de cartes Roubaix

Roubaix

Un château de cartes

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18 21:30:00

Date(s) :

2027-03-18

Après le départ des invités, la jalousie d’Adam éclate… jusqu’à ce que la réalité se dérobe. Vincent réapparaît, mais les rôles se sont inversés il est désormais en couple avec Caroline !

Sous ses airs de comédie de boulevard, Un château de cartes explore les failles du souvenir, du couple et de l’amitié. Le texte, aux répliques qui claquent, glisse peu à peu vers une interrogation intime que reste-t-il de nous lorsque nos repères s’effritent ?

Portée avec une grande finesse par le trio Gérard Darmon, Isabelle Gélinas et Stéphan Wojtowicz, cette pièce sensible bouscule nos certitudes. Une soirée théâtrale qui interpelle autant qu’elle émeut.

Après le départ des invités, la jalousie d’Adam éclate… jusqu’à ce que la réalité se dérobe. Vincent réapparaît, mais les rôles se sont inversés il est désormais en couple avec Caroline !

Sous ses airs de comédie de boulevard, Un château de cartes explore les failles du souvenir, du couple et de l’amitié. Le texte, aux répliques qui claquent, glisse peu à peu vers une interrogation intime que reste-t-il de nous lorsque nos repères s’effritent ?

Portée avec une grande finesse par le trio Gérard Darmon, Isabelle Gélinas et Stéphan Wojtowicz, cette pièce sensible bouscule nos certitudes. Une soirée théâtrale qui interpelle autant qu’elle émeut. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

After the guests leave, Adam’s jealousy flares up… until reality slips away. Vincent reappears, but the roles have been reversed: he’s now in a relationship with Caroline!

Beneath its surface as a lighthearted comedy, *A House of Cards* explores the fragility of memory, relationships, and friendship. The script, with its sharp dialogue, gradually shifts toward an intimate question: what remains of us when our points of reference crumble?

Performed with great finesse by the trio of Gérard Darmon, Isabelle Gélinas, and Stéphane Wojtowicz, this sensitive play challenges our certainties. A theatrical evening that challenges as much as it moves.

L’événement Un château de cartes Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme