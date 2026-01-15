Un château tout feu tout flamme le weekend des dragons ! Meung-sur-Loire

Un château tout feu tout flamme le weekend des dragons !

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

2026-06-13

Mettons à l’honneur ces incroyables créatures le temps d’un week-end !

Participez aux ateliers pour enfants, à la fonte de bronze et au spectacle du dragon ! 9.5 .

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com

English :

Let’s celebrate these incredible creatures for a weekend!

