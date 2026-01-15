Un château tout feu tout flamme le weekend des dragons ! Meung-sur-Loire
Un château tout feu tout flamme le weekend des dragons ! Meung-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Un château tout feu tout flamme le weekend des dragons !
16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
9.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Mettons à l’honneur ces incroyables créatures le temps d’un week-end !
Participez aux ateliers pour enfants, à la fonte de bronze et au spectacle du dragon ! 9.5 .
16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com
English :
Let’s celebrate these incredible creatures for a weekend!
