Un coin de ciel bleu, Musée Réattu, Arles
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Réattu · Arles
Informations pratiques
Un coin de ciel bleu Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée Réattu Bouches-du-Rhône
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Un coin de ciel bleu
Dimanche 20 septembre à 10h30, visite-atelier en famille
Venez découvrir en famille l’œuvre mystérieuse de Nancy Wilson Pajic, réalisée avec un procédé photographique original, le cyanotype. En atelier, expérimentons-le et voyons la vie en bleu ! Chacun repartira avec ses propres réalisations.
À partir de 5 ans. Réservation obligatoire, 10 personnes maximum. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat du musée : 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr
Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493758 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattuation@ville-arles.fr »}, {« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}] Gare desservie Aéroport (Nimes Camargues 20Km)
Un coin de ciel bleu
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