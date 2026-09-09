Un coin de ciel bleu, Musée Réattu, Arles

Informations pratiques

Un coin de ciel bleu Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée Réattu Bouches-du-Rhône

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Un coin de ciel bleu

Dimanche 20 septembre à 10h30, visite-atelier en famille

Venez découvrir en famille l’œuvre mystérieuse de Nancy Wilson Pajic, réalisée avec un procédé photographique original, le cyanotype. En atelier, expérimentons-le et voyons la vie en bleu ! Chacun repartira avec ses propres réalisations.

À partir de 5 ans. Réservation obligatoire, 10 personnes maximum. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat du musée : 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493758 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattuation@ville-arles.fr »}, {« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}] Gare desservie Aéroport (Nimes Camargues 20Km)

Un coin de ciel bleu

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