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Un coin de ciel bleu, Musée Réattu, Arles

dimanche 20 septembre 2026 · Musée Réattu · Arles

Un coin de ciel bleu, Musée Réattu, Arles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Réattu
Adresse
10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 10 personnes

Un coin de ciel bleu Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée Réattu Bouches-du-Rhône

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Un coin de ciel bleu
Dimanche 20 septembre à 10h30, visite-atelier en famille
Venez découvrir en famille l’œuvre mystérieuse de Nancy Wilson Pajic, réalisée avec un procédé photographique original, le cyanotype. En atelier, expérimentons-le et voyons la vie en bleu ! Chacun repartira avec ses propres réalisations.
À partir de 5 ans. Réservation obligatoire, 10 personnes maximum. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat du musée : 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493758 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattuation@ville-arles.fr »}, {« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}] Gare desservie Aéroport (Nimes Camargues 20Km)
Un coin de ciel bleu

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