Un concert à l’heure bleue Centre culturel suisse Paris Paris

Informations pratiques

Avec Blue Hour, Alain Roche interprète Summer Solstice, une composition pour piano solo née d’une immersion dans le cycle des saisons et de l’observation de 182 levers de soleil consécutifs. Sans autre éclairage que celui de l’aube, le concert accompagne les métamorphoses de la lumière et invite le public à ralentir, écouter et habiter pleinement cet instant de bascule entre la nuit et le jour.

À l’aube, alors que la lumière du jour s’installe progressivement, le pianiste et compositeur Alain Roche propose une expérience d’écoute suspendue.

Le samedi 19 septembre 2026

de 06h34 à 07h34

Le vendredi 18 septembre 2026

de 06h33 à 07h33

Le jeudi 17 septembre 2026

de 06h31 à 07h31

Le mercredi 16 septembre 2026

de 06h30 à 07h30

Le mardi 15 septembre 2026

de 06h25 à 07h25

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T09:25:00+02:00

fin : 2026-09-19T10:34:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T06:25:00+02:00_2026-09-15T07:25:00+02:00;2026-09-16T06:30:00+02:00_2026-09-16T07:30:00+02:00;2026-09-17T06:31:00+02:00_2026-09-17T07:31:00+02:00;2026-09-18T06:33:00+02:00_2026-09-18T07:33:00+02:00;2026-09-19T06:34:00+02:00_2026-09-19T07:34:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

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