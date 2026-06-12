Un concert de musique chorale sacrée donné par la chorale de l’école Emanuel Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris

Située au cœur de Londres, l’école Emanuel jouit d’une longue tradition d’excellence musicale, qu’il s’agisse des offices à la chapelle, des vêpres dans de célèbres cathédrales, des concerts de chants de Noël au sein de la communauté locale ou encore des concerts choraux dans de grandes salles de concert. La chorale de l’Emanuel School compte plus d’une centaine de jeunes chanteurs qui répètent chaque semaine et se produisent régulièrement dans des lieux sacrés prestigieux, notamment l’abbaye de Westminster et la cathédrale Saint-Paul. Le public parisien aura l’occasion de découvrir la richesse de la tradition chorale anglaise interprétée par l’une des principales chorales de jeunes de Londres, qui présentera un programme de musique sacrée ancré dans la tradition liturgique anglicane.

Un concert gratuit à l’église de Notre Dame de Blancs Manteaux donné par la chorale de l’Emanuel School de Londres. Au programme, des œuvres chorales sacrées de compositeurs tels que Duruflé, Mendelssohn, Rutter et Telemann.

Le samedi 04 juillet 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00

Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 12 Rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

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