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Café-Concert : Les Frères Dübz La Bellevilloise Paris

Café-Concert : Les Frères Dübz La Bellevilloise Paris

Café-Concert : Les Frères Dübz La Bellevilloise Paris samedi 4 juillet 2026.

Lieu : La Bellevilloise

Adresse : 19-21 rue Boyer

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Les Frères Dübz ont pris l’habitude de ne jamais poser leurs valises trop longtemps au même endroit. C’est sur scène que ces deux personnages clownesques ont élu domicile, invitant les spectateurs à partager ce qu’ils ont de plus précieux : un répertoire composé de créations originales et de danses traditionnelles grecques.

La réservation est vivement conseillée. Un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Les Frères Dübz en concert à la Bellevilloise le 4 juillet !
Le samedi 04 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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