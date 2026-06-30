Informations pratiques

Baile Inolvidable Salseo y Perreo Special Bad Bunny Weekend! Movida Club Paris Samedi 4 juillet, 23h00

Le week-end de Benito arrive à Paris et on vous a concocté une édition spéciale de notre soirée 100% latino inspirée par l’énergie de Bad Bunny, pour danser sin parar con mucho perreo y salseo !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T23:59:00.000+02:00

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Movida Club 32 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris



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