Flamenco : Lorena Rodriguez – Semana en Paris Studio RB / ESPAS Danse Paris

Au cours de la semaine nous vous proposons :

– Un stage de 3 jours « BAILAR AL CANTE » por Seguiriya & Solea, avec Alberto Garcia au cante et Dani Barba à la guitare.

– Des cours de RECURSOS POR SEGUIRIYA & SOLEA.

– Des cours TECHNIQUES + PATAS por tangos y bulerias.

– Un atelier de TRAVAIL CORPOREL.

– Un ATELIER TABLAO pour 11 danseurs(ses).

– Une Masterclass “Codigos y Lenguaje del Tablao” sur la COMMUNICATION ENTRE DANSEUR(EUSE)S ET MUSICIEN(NE)S.

– Des créneaux de COURS PARTICULIERS.

– Des COURS DE CANTE por Seguiriya & Solea avec Alberto GARCIA.

– 2 TABLAOS [spectacles flamencos] en soirée, l’un avec Lorena et ses élèves parisiennes, le second avec Alberto GARCIA et Dani BARBA en clôture de saison.

– Un PIQUE-NIQUE de fin d’année pour se dire aurevoir autour d’un verre.

Toutes les infos sur notre site internet apaloseco.fr

Du mardi 30 Juin au Lundi 6 juillet, la bailaora LORENA RODRIGUEZ sera pour la première fois à Paris pour une semaine de cours collectifs, de cours particuliers, et divers ateliers.

Du mardi 30 juin 2026 au lundi 06 juillet 2026 :

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Studio RB / ESPAS Danse 24 Villa Riberolle 75020 Paris

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