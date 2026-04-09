Flamenco : Lorena Rodriguez – Semana en Paris Studio RB / ESPAS Danse Paris
Flamenco : Lorena Rodriguez – Semana en Paris Studio RB / ESPAS Danse Paris mardi 30 juin 2026.
Au cours de la semaine nous vous proposons :
– Un stage de 3 jours « BAILAR AL CANTE » por Seguiriya & Solea, avec Alberto Garcia au cante et Dani Barba à la guitare.
– Des cours de RECURSOS POR SEGUIRIYA & SOLEA.
– Des cours TECHNIQUES + PATAS por tangos y bulerias.
– Un atelier de TRAVAIL CORPOREL.
– Un ATELIER TABLAO pour 11 danseurs(ses).
– Une Masterclass “Codigos y Lenguaje del Tablao” sur la COMMUNICATION ENTRE DANSEUR(EUSE)S ET MUSICIEN(NE)S.
– Des créneaux de COURS PARTICULIERS.
– Des COURS DE CANTE por Seguiriya & Solea avec Alberto GARCIA.
– 2 TABLAOS [spectacles flamencos] en soirée, l’un avec Lorena et ses élèves parisiennes, le second avec Alberto GARCIA et Dani BARBA en clôture de saison.
– Un PIQUE-NIQUE de fin d’année pour se dire aurevoir autour d’un verre.
Toutes les infos sur notre site internet apaloseco.fr
Du mardi 30 Juin au Lundi 6 juillet, la bailaora LORENA RODRIGUEZ sera pour la première fois à Paris pour une semaine de cours collectifs, de cours particuliers, et divers ateliers.
Du mardi 30 juin 2026 au lundi 06 juillet 2026 :
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T01:59:59+02:00
Date(s) :
Studio RB / ESPAS Danse 24 Villa Riberolle 75020 Paris
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