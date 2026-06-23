STAGE PAPIER DECOUPES ET CYANOTYPES Ateliers ÉRARD Paris

Recherches de compositions et collage pour réaliser des illustrations figurées ou abstraites, inspirées du travail de Matisse, laisseront progressivement place à la technique du cyanotype.

Expérimentations de cyanotypes botaniques, utilisation des papiers découpés pour créer des illustrations en bleu et blanc clôtureront le stage (si le temps le permet, introduction à la technique des virages).

Ce stage inclut également une visite guidée de l’exposition Matisse 1941–1954 présentée au Grand Palais le 30 Juin à 15h30 !

Intervenante : Héloïse Bossard

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 380 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 960 € TTC

Dates : du 30 juin au 03 Juillet 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner de 13h à 14h

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou par téléphone 01 44 61 87 80.

Les participants apprendront à découper des papiers teintés dans la masse pour créer des espaces positifs et négatifs, et à associer les couleurs en suivant différents principes (couleurs primaires et secondaires, nuancier de tonalités proches, rapport des masses colorées, etc…).

Du mardi 30 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

payant

Tarif : 380 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers ÉRARD 30, rue Erard 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



Afficher la carte du lieu Ateliers ÉRARD et trouvez le meilleur itinéraire

