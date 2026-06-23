STAGE PAPIER DECOUPES ET CYANOTYPES Ateliers ÉRARD Paris
STAGE PAPIER DECOUPES ET CYANOTYPES Ateliers ÉRARD Paris mardi 30 juin 2026.
Recherches de compositions et collage pour réaliser des illustrations figurées ou abstraites, inspirées du travail de Matisse, laisseront progressivement place à la technique du cyanotype.
Expérimentations de cyanotypes botaniques, utilisation des papiers découpés pour créer des illustrations en bleu et blanc clôtureront le stage (si le temps le permet, introduction à la technique des virages).
Ce stage inclut également une visite guidée de l’exposition Matisse 1941–1954 présentée au Grand Palais le 30 Juin à 15h30 !
Intervenante : Héloïse Bossard
Nombre de places : 10 personnes
Tarif : 380 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Tarif en Formation Professionnelle : 960 € TTC
Dates : du 30 juin au 03 Juillet 2026
Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner de 13h à 14h
Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou par téléphone 01 44 61 87 80.
Les participants apprendront à découper des papiers teintés dans la masse pour créer des espaces positifs et négatifs, et à associer les couleurs en suivant différents principes (couleurs primaires et secondaires, nuancier de tonalités proches, rapport des masses colorées, etc…).
Du mardi 30 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :
payant
Tarif : 380 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00
Date(s) :
Ateliers ÉRARD 30, rue Erard 75012 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org
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