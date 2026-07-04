Informations pratiques

« Comment ne pas faire taire ce lieu où j’ai vécu jusqu’à mes vingt ans, qui a fondé mon être et mon attachement à la terre, « ce monde premier que je quitterai, et qui ne me quittera pas » pour reprendre les mots de Marie-Hélène Lafon.

Revenir aux sources, pour retranscrire par la danse ce lieu de construction, de travail et de communion avec la nature. Il s’agit ici d’une installation chorégraphique d’où surgissent des danses, des mouvements liés au labeur, des histoires de vies singulières, des pans de mémoires. Parfois l’homme est au travail, parfois il est pris comme un personnage dans le paysage.

Il y a des sensations, des gestes sédimentés du travail de la terre, je ne cherche pas à les illustrer mais plutôt à les évoquer, les transformant en gestes dansés, en chorégraphie, immortalisant ainsi par l’art ce savoir en voie de disparition.

Ce titre peut s’entendre dans un sens double : évocation de l’univers agricole vu par un enfant et injonction au silence intimé au monde paysan. »

Olivier Renouf

Dans le cadre de l’exposition « Quand le ciel recule », Olivier Renouf vous propose sur la place Baudoyer, devant l’Académie du Climat, un spectacle intimiste tiré de sa mémoire d’enfance dans le monde paysan.

Le samedi 04 juillet 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00

Académie Place Baudoyer 75004 Paris

https://beacons.ai/quand_le_ciel_recule



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