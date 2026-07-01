Un couvent qui renaît : histoire, architecture et nature, Couvent des Annonciades Célestes, Joinville

Informations pratiques

Un couvent qui renaît : histoire, architecture et nature 19 et 20 septembre Couvent des Annonciades Célestes Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez les espaces préservés d’un ancien couvent : escalier monumental, réfectoire, parloirs ou salles voûtées. En extérieur, découvrez un oratoire, les vestiges d’un vivier et un jardin évoquant l’ancien cloître.

Couvent des Annonciades Célestes 22 Avenue Irma Masson, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 06 10 89 03 72 https://www.couventdesannonciadescelestes.com Le Couvent des Annonciades Célestes (1840-1975) était autrefois un ancien monastère de bénédictines (1555-1792).

Les bâtiments ont été reconstruits en 1760, tandis que des modifications furent apportées au milieu du XIXe siècle pour accueillir les Annonciades Célestes. Stationnement dans la rue, à proximité. Possibilité de visite pour les personnes à mobilité réduite (l’accessibilité n’est pas parfaite mais relativement simple).

Explorez les espaces préservés d’un ancien couvent : escalier monumental, réfectoire, parloirs ou salles voûtées. En extérieur, découvrez un oratoire, les vestiges d’un vivier et un jardin évoquant…

© Anthony Koenig