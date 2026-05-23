Montfort-sur-Meu

Un Dimanche de Caractère Montfort l’inattendue

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le dimanche 5 juillet, l’association Dimanche de Caractère vous propose une visite de chantier de la Tour Papegaut.

Enfilez votre casque et découvrez le chantier de restauration de la tour.

Au programme, une visite de chantier guidée avec les guides conférenciers de la ville.

Départ 14h, 15h30 et 17h.

Gratuit, sur réservation.

Dès 12 ans.

RDV devant l’entrée du Cap Jeunes (derrière la tour).

En partenariat avec les Petites Cités de Caractère® .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Un Dimanche de Caractère Montfort l’inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Montfort Communauté