Un dimanche de fête à l’Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Informations pratiques

Un dimanche de fête à l’Ariana Dimanche 30 août, 13h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T13:00:00+02:00 – 2026-08-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T13:00:00+02:00 – 2026-08-30T22:00:00+02:00

Premier dimanche de fête au Béaba ! Rendez-vous avec l’équipe du spectacle La Demande d’asile. Pour finir la semaine à l’Ariana, Nicolas Barry, son équipe artistique et les habitant·es du Centre d’hébergement collectif Rigot mettent les petits plats dans les grands.

Au programme : un fantastique pique-nique à l’ombre des arbres, une boum pour les plus jeunes, un grand échauffement chorégraphique pour délier les corps et, à la tombée du jour, plusieurs heures de DJ sets pour transformer le parc en piste de danse à ciel ouvert.

De la scène au dancefloor, il n’y a qu’un pas, et ce dimanche festif nous invite à le franchir ensemble. Dans le prolongement du spectacle La Demande d’asile, cette journée décline les nuances les plus joyeuses : prendre le temps de se rencontrer, de partager un repas, des anecdotes, des chansons ou quelques pas de danse. Une invitation à occuper l’espace public autrement en célébrant le plaisir d’être ensemble.

En partenariat avec le Centre d’hébergement collectif (CHC) Rigot de l’Hospice général

La pièce de Nicolas Barry, La Demande d’asile, est présentée du 26 au 28 août au Musée Ariana. Infos et billetterie sur batie.ch.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/dimanche-de-fete-nicolas-barry »}] [{« link »: « https://www.batie.ch/en/line-up/nicolas-barry-la-demande-dasile »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/nicolas-barry-la-demande-dasile »}]

De la scène au dancefloor, il n’y a qu’un pas… de danse, bien sûr ! Nicolas Barry et son équipe artistique vous font profiter des multiples facettes de leur talent et de leur sens de l’hospitalité.

DR