Un dimanche de fête à l’Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

dimanche 6 septembre 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Un dimanche de fête à l’Ariana Dimanche 6 septembre, 13h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T13:00:00+02:00 – 2026-09-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T13:00:00+02:00 – 2026-09-06T22:00:00+02:00

Deuxième dimanche de fête au Béaba de La Bâtie ! Cette journée spéciale est proposée en collaboration avec Cross Rhymez, dispositif de jumelages artistiques et de résidences croisées entre artistes hip-hop de Genève et de Amman (Jordanie).

DJs, beatboxeur·ses et danseur·ses investissent les espaces du Béaba pour vous faire découvrir le meilleur des scènes suisse et arabophone, explorer leurs résonances et voir comment leurs univers se rencontrent, se répondent et créent ensemble. Le dialogue musical est continu : les transitions se construisent à travers improvisation, collaborations spontanées et paysages sonores en constante évolution. Les différents sets se fondent alors dans un récit collectif unique.

Ce takeover du Béaba n’est pas pensé comme une vitrine d’identités artistiques distinctes, mais comme un espace où l’échange devient lui-même la forme principale de la performance. Il incarne l’esprit de Cross Rhymez en mettant au premier plan la collaboration, la création collective et la rencontre entre différents langages artistiques, générations et influences.

Au programme

DB Chan/ beatmaker (CH)

Kreaem/ beatmaker (CH)

Big Murk/ beatmaker (PS / JO)

Sotusura/ beatmaker (PS / JO)

Abood al-Adham/ beatboxer (PS / JO)

Nader Issam/ danseur + DJ Boom (PS / JO)

Alaaddin Rahmeh/ danseur (PS / JO)

Jocelyn Kagina/ danseur (CH)

Nora Kllokoqi/ danseuse (CH)

Boum pour enfants

Avant le début du takeover, le danseur et DJ Nader invite les enfants et leurs familles à partager un voyage musical ludique, énergique et participatif. Avec un mélange de disco, de funk, de house et de sélections rythmiques inspirées d’artistes du monde arabe, Nader propose une porte d’entrée accessible et dynamique vers la musique et le mouvement. À la fois DJ et performer, il quitte régulièrement les platines pour rejoindre la piste de danse, favorisant l’interaction directe et la participation du public.

Pensé comme un moment de partage où se rencontrent musique, danse et jeu, ce rendez-vous offre une introduction ouverte et conviviale à la culture hip-hop, dans sa dimension la plus physique, festive et joyeuse.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/en/line-up/dimanche-de-fete-cross-rhymez »}]

Une douzaine de MC, beatmaker·euses, beatboxer·euses, danseur·euses proposent un show collectif et participatif réunissant des artistes suisses et de la scène arabophone contemporaine.

DR