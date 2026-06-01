Un Escape Game dans les rues de Strasbourg, Place Kléber, Strasbourg

Un Escape Game dans les rues de Strasbourg 19 et 20 septembre Place Kléber Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Voyage à travers le temps

Partez en mission collective sur les traces du professeur Patfolles, brillant inventeur de la Machine à voyager dans le temps.

Après une utilisation mystérieuse, il a disparu. La Machine est revenue … mais seule.

Patfolles, sans sa machine, est perdu dans le passé. A vous de vous lancer dans la ville, afin de trouver les indices laissés par le professeur au cours de l’histoire et de ses voyages.

En famille ou entre amis, profitez d’une balade ludique à travers la ville. Ce jeu vous mènera à la découverte de lieux emblématiques et chargés d’histoire.

Temps de jeu : 1h à 1h30.

Rendez-vous Place Kléber

En famille dès 6 ans.

Gratuit

+ d’infos sur www.john-doe.fr/strasbourg

Place Kléber Place Kléber, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Kléber-Broglie Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.john-doe.fr/strasbourg »}] Une statue à la gloire du général Kléber !

Anciennement nommée « Barfüsserplatz » (« place des va-nu-pieds » en allemand) en raison de la présence d’un monastère franciscain, elle devient la « Waffenplatz » au XVIIe siècle («place d’armes» en allemand), puis la «Place Kléber» le 24 juin 1840. Cette date marque l’inauguration du mausolée à la gloire du général strasbourgeois Jean-Baptiste Kléber, dont les cendres sont enfouies dans le socle.

En 1768, Jacques-François Blondel, architecte du roi, élabore un projet de place d’armes dans le cadre d’un plan directeur destiné à moderniser et embellir la cité. La conjoncture pré-révolutionnaire et le manque de finance entraveront ce programme ambitieux, qui ne sera concrétisé qu’avec le bâtiment de l’Aubette. Ce grand bâtiment, tout en longueur, ferme le nord de la place. Il a en effet été construit en 1770 pour servir de corps de garde à la garnison royale.

La place est l’un des hauts-lieux touristiques de Strasbourg. Remodelée à de nombreuses reprises au cours des siècles, cette grande place centrale entièrement piétonnisée est aujourd’hui fréquentée par les promeneurs, les touristes et de nombreux chalands.

En 2007, la Place Kléber est entièrement réaménagée selon les orientations du paysagiste Gilles Clément. Animée de parterres fleuris et de jets d’eau, elle reçoit régulièrement toute une série de manifestations culturelles, associatives, commerciales et sportives.

Sur trois de ses côtés, la place présente des alignements composites de bâtiments d’époques très différents, allant du Moyen Âge jusqu’à la fin du XXe siècle. Lignes de bus à proximité : 14, 24, 71, 72, L3. Lignes de tram à proximité : A, B, C.

Voyage à travers le temps

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