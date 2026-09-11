Un espace naturel préservé à Saint-François, Maison des Gouverneurs, Saint-Denis

Informations pratiques

Un espace naturel préservé à Saint-François Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Maison des Gouverneurs La Réunion

Tarif habituel: 10€/adulte. Gratuit deux samedis par an: JEP (Sept.) et Rendez-vous aux jardins (Juin).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La Maison des Gouverneurs a la particularité d’avoir été importée en kit par bateau en 1860 ! Nous vous conterons l’histoire de cette maison perchée sur les hauteurs du chef-lieu inscrite aux Monuments Historiques depuis 2018.

Amoureux de faune et de flore, prévoyez des chaussures fermées pour vous balader dans le parc à la rencontre des oiseaux la vierge, papillons et arbres centenaires. Attention, vous rencontrerez aussi des fourmis piquantes, utiles à l’écosystème d’un jardin

La Maison des Gouverneurs se visite également toute l’année (10€/pers.). Accès libre ce samedi 19 Septembre à l’occasion des JEP.

Nos amis les chiens ne sont pas autorisés.

Fermé le dimanche.

Maison des Gouverneurs 6 chemin Alfred Mazerieux Saint-Denis 97400 Saint-François La Réunion La Réunion 0692200385 https://www.facebook.com/lamaisondesgouverneurs Nous sommes des personnes ordinaires qui habitons dans un lieu extraordinaire. La maison a été la propriété de l’Etat pendant 20 ans (1860-1880). Les Gouverneurs s’y rendaient en changement d’air.

Depuis 1880, elle a appartenu successivement à plusieurs familles. C’est en 2017 que ses propriétaires choisissent de la faire inscrire aux Monuments Historiques, afin de la protéger. Ligne de bus Citalis n°23, arrêt Eglise.

Possibilité de se garer à l’intérieur, mais vous pouvez aussi vous garer sur le parking de l’église et venir à pieds.

Visite de la Maison des Gouverneurs, Monument historique aux multiples particularités.

©nmartin