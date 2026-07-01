Un été à Dragui – Apéros concerts et marchés nocturnes, Centre ville, Draguignan

Informations pratiques

Un été à Dragui – Apéros concerts et marchés nocturnes Jeudi 16 juillet, 18h30 Centre ville Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00

Le jeudi 16 juillet

Apéro-concert

Boulevard Clemenceau haut – ONLY SMILE –Pop Rock

Boulevard Clemenceau milieu – BMTC –Pop Rock

Boulevard Clemenceau bas – SNAP FINGERS – Pop Rock

Place Cassin – WEO – Pop Rock

Place du Marché – CLUSTER – Pop Rock

Place des Comtes de Provence – MOODS IN TIME -Variétés

Place aux Herbes – LM & LES CHANSONS – Variétés

Rue Mireur – OUI CHERRY -Variétés

Place du Dragon – THE PEPPER’S – Pop Rock

Rue République – WILL & YASS –Rock Soul

À partir de 19h30

Marché nocturne

À partir de 18h30 – Boulevard Clemenceau

Renseignements : 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21

Arrêté municipal n°A-2026-1807

Afin de permettre le bon déroulement de ces animations qui débuteront à partir du 9 juillet jusqu’au jeudi 20 août, les dispositions suivantes seront prises, à l’initiative des services de police :

* place du Dragon pour les journées suivantes :

– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 14h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,

– Les jeudi 16 et 30 juillet à partir de 11h au vendredi 17 et 31 juillet à 6h

– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 14h au vendredi 7 et 21 août à 3h

– Le jeudi 13 août à partir de 11h au vendredi 14 août à 6h

* boulevard Marx Dormoy pour les journées suivantes :

– Les jeudi 9 et 23 juillet à partir de 11h au vendredi 10 et 24 juillet à 3h,

– Les jeudi 6 et 20 août à partir de 11h au vendredi 7 et 21 août à 3h

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Participez aux apéros concerts et aux marchés nocturnes de l’été