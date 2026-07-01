Un été à Dragui – Repas musical : moules frites, place du Marché, Draguignan
vendredi 31 juillet 2026 · place du Marché · Draguignan
Informations pratiques
Un été à Dragui – Repas musical : moules frites Vendredi 31 juillet, 20h30 place du Marché Var
Tarif : 22 € / pers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00
Concert : GINGER BROWN – Variétés.
Place du Marché – 20h30.
Tarif : 22€ / pers. (moules/frites + fromage + dessert + café + 1 verre de vin)
Billetterie :
Service Animation – Centre Joseph Collomp – 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21 – Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
– billetterieculture.dracenie.com
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Venez déguster les moules frites en musique !
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