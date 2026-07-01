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Un été à Dragui – Repas musical : moules frites, place du Marché, Draguignan

vendredi 31 juillet 2026 · place du Marché · Draguignan

Un été à Dragui – Repas musical : moules frites, place du Marché, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
place du Marché
Adresse
place du Marché, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Tarif : 22 € / pers

Un été à Dragui – Repas musical : moules frites Vendredi 31 juillet, 20h30 place du Marché Var

Tarif : 22 € / pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

Concert : GINGER BROWN – Variétés.
Place du Marché – 20h30.
Tarif : 22€ / pers. (moules/frites + fromage + dessert + café + 1 verre de vin)

Billetterie :
Service Animation – Centre Joseph Collomp – 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21 – Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
billetterieculture.dracenie.com

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Venez déguster les moules frites en musique !

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