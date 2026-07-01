Un été à Dragui – Repas musical : rôtisserie, place du Marché, Draguignan

Informations pratiques

Un été à Dragui – Repas musical : rôtisserie Vendredi 7 août, 20h30 place du Marché Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Vendredi 7 août – Repas Musical : Rôtisserie

Avec LM & LES CHANSONS – Pop

Place du Marché – 20h30

Tarif : 22€ / pers. (Jambonneau rôti/pommes de terres + fromage + dessert + café + 1 verre de vin)

Billetterie :

– Service Animation – Centre Joseph Collomp – 04.94.60.31.59/ 04.94.60.20.21 – Du lundi au vendredi de 9h à 12h

– billetterieculture.dracenie.com

place du Marché place du Marché, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]

Repas musical : rôtisserie