Un été à Dragui – Repas musical : rôtisserie, place du Marché, Draguignan
vendredi 7 août 2026 · place du Marché · Draguignan
Informations pratiques
Un été à Dragui – Repas musical : rôtisserie Vendredi 7 août, 20h30 place du Marché Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00
Vendredi 7 août – Repas Musical : Rôtisserie
Avec LM & LES CHANSONS – Pop
Place du Marché – 20h30
Tarif : 22€ / pers. (Jambonneau rôti/pommes de terres + fromage + dessert + café + 1 verre de vin)
Billetterie :
– Service Animation – Centre Joseph Collomp – 04.94.60.31.59/ 04.94.60.20.21 – Du lundi au vendredi de 9h à 12h
– billetterieculture.dracenie.com
place du Marché place du Marché, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]
Repas musical : rôtisserie
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