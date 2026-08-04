Un été à Lairoux Cours de sport tonique Rue Océane Lairoux

Informations pratiques

Lairoux

Un été à Lairoux Cours de sport tonique

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Rejoignez-nous pour des cours de sport cet été à Lairoux !

Et si cet été, on bougeait ensemble ?

Tous les mardis de 19h à 20h, rendez-vous sur la Plaine des Loutres pour une séance conviviale, accessible à tous les niveaux.

Ici, pas de pression, chacun avance à son rythme. L’objectif est simple prendre soin de soi, bouger, se dépenser et surtout passer un bon moment ensemble.

Que vous soyez sportif régulier ou que vous ayez simplement envie de reprendre une activité en douceur, Simon adapte les exercices pour que chacun y trouve sa place.

Plaine des Loutres

Tous les mardis d’été

✅ Gratuit .

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

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English :

Join us for sports classes this summer at Lairoux!

L’événement Un été à Lairoux Cours de sport tonique Lairoux a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud