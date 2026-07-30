Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher
samedi 26 septembre 2026 · Athée-sur-Cher
Informations pratiques
Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation
Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le samedi 26 septembre 2026, l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher propose une balade contée, accessible à partir de 8 ans, pour partir à la découverte de l’histoire du village d’Athée et de ses personnages emblématiques, de Nitray à Chandon.
Le samedi 26 septembre 2026, l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher propose une balade contée, accessible à partir de 8 ans, pour partir à la découverte de l’histoire du village d’Athée et de ses personnages emblématiques, de Nitray à Chandon. Le tarif est de 5 € par personne, avec une entrée gratuite pour les moins de 12 ans. .
Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday, September 26, 2026, the association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher is offering a storytelling walk—open to children ages 8 and up—to explore the history of the village of Ath%Ee and its iconic figures, from Nitray to Chandon.
L’événement Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
À voir aussi à Athée-sur-Cher (Indre-et-Loire)
- Un été à Nitray Découverte des milieux aquatiques Athée-sur-Cher 5 août 2026
- Un été à Nitray Découverte des milieux aquatiques Athée-sur-Cher 13 août 2026
- Un été à Nitray Les vingt tourangelles du convoi des 31 000 Athée-sur-Cher 22 août 2026
- Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher 22 août 2026
- Un été à Nitray Pêche aux engins Athée-sur-Cher 29 août 2026