Informations pratiques

Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le samedi 26 septembre 2026, l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher propose une balade contée, accessible à partir de 8 ans, pour partir à la découverte de l’histoire du village d’Athée et de ses personnages emblématiques, de Nitray à Chandon.

Le samedi 26 septembre 2026, l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher propose une balade contée, accessible à partir de 8 ans, pour partir à la découverte de l’histoire du village d’Athée et de ses personnages emblématiques, de Nitray à Chandon. Le tarif est de 5 € par personne, avec une entrée gratuite pour les moins de 12 ans. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

On Saturday, September 26, 2026, the association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher is offering a storytelling walk—open to children ages 8 and up—to explore the history of the village of Ath%Ee and its iconic figures, from Nitray to Chandon.

L’événement Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER