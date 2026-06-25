Un été au ciné Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Parc Noulibos Pau
Un été au ciné Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Parc Noulibos Pau samedi 25 juillet 2026.
Pau
Un été au ciné Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau
Parc Noulibos Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:15:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Avec Pau Béarn Habitat
Gints Zilbalodis Lettonie, France, Belgique 2024 1h25 animation sans dialogue dès 8 ans
Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.
Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .
Parc Noulibos Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Un été au ciné Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau
L’événement Un été au ciné Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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