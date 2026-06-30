Un été au ciné L’accident de piano Parc Ridgway Pau
samedi 1 août 2026 · Parc Ridgway · Pau
Informations pratiques
Pau
Un été au ciné L’accident de piano
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-31
Buvette & popcorn Tout public avec avertissement
De Quentin Dupieux
Magalie est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus choc sur les réseaux. Après un accident grave survenu sur le tournage d’une de ses vidéos, Magalie s’isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break. Une journaliste détenant une information sensible commence à lui faire du chantage… La vie de Magalie bascule.
Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un été au ciné L’accident de piano
L’événement Un été au ciné L’accident de piano Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Grand Hôtel Gassion Pau 30 juin 2026
- Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique Pau 30 juin 2026
- Programmation cinéma Le Méliès Place du Foirail Pau 1 juillet 2026
- Palais Sorrento Pau 1 juillet 2026
- “Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 1 juillet 2026