Un été au ciné L’accident de piano Parc Ridgway Pau

Informations pratiques

Pau

Un été au ciné L’accident de piano

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-31

Buvette & popcorn Tout public avec avertissement

De Quentin Dupieux

Magalie est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus choc sur les réseaux. Après un accident grave survenu sur le tournage d’une de ses vidéos, Magalie s’isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break. Une journaliste détenant une information sensible commence à lui faire du chantage… La vie de Magalie bascule.

Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été au ciné L’accident de piano

L’événement Un été au ciné L’accident de piano Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau