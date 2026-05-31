Un été au ciné – Les bad guys 2, Parc Haussmann, Draguignan

Un été au ciné – Les bad guys 2 Samedi 1 août, 21h15 Parc Haussmann Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T21:15:00+02:00 – 2026-08-01T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T21:15:00+02:00 – 2026-08-01T23:00:00+02:00

LES BAD GUYS 2

2025 – 1h44min – Animation, Famille – à partir de 6 ans.

Les criminels animaliers s’efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire « un dernier travail » par une équipe entièrement féminine.

À partir de 21h15 – Parc Haussmann.

Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.

Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air !