Un été au ciné – LILO & STITCH, Parc Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Un été au ciné – LILO & STITCH Samedi 8 août, 21h15 Parc Chabran Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T21:15:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T21:15:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00

2025 – 1h48min –Aventure, Comédie, Famille – à partir de 6 ans.

L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.

À partir de 21h15 – Parc Chabran.

Arrêté municipal n°A-2026-1813

Afin de permettre le bon déroulement de ladite manifestation le samedi 18, 25 juillet 2026 et les samedi 1er et 8 août et par dérogation à l’arrêté municipal n°A-2025-1641 du 1er juillet 2025 et plus particluièrement son artcile n°4 règlementant les horaires d’ouverture, la disposition suivante sera prise pour ces mêmes jours :

– le parc Chabran restera ouvert au public jusqu’à minuit et jusqu’à 1h du matin uniquement pour les projectionnistes.

Parc Chabran Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Chabran se situe à proximité d’un cinéma et du Pôle culturel.

Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air !