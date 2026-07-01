Un été au ciné – LILO & STITCH, Parc Chabran, Draguignan
samedi 8 août 2026 · Parc Chabran · Draguignan
Informations pratiques
Un été au ciné – LILO & STITCH Samedi 8 août, 21h15 Parc Chabran Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T21:15:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T21:15:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00
2025 – 1h48min –Aventure, Comédie, Famille – à partir de 6 ans.
L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.
À partir de 21h15 – Parc Chabran.
Arrêté municipal n°A-2026-1813
Afin de permettre le bon déroulement de ladite manifestation le samedi 18, 25 juillet 2026 et les samedi 1er et 8 août et par dérogation à l’arrêté municipal n°A-2025-1641 du 1er juillet 2025 et plus particluièrement son artcile n°4 règlementant les horaires d’ouverture, la disposition suivante sera prise pour ces mêmes jours :
– le parc Chabran restera ouvert au public jusqu’à minuit et jusqu’à 1h du matin uniquement pour les projectionnistes.
Parc Chabran Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Le parc Chabran se situe à proximité d’un cinéma et du Pôle culturel.
Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air !
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