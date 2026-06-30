Un été au ciné The Substance (VOSTFR) Parc Ridgway Pau
Un été au ciné The Substance (VOSTFR) Parc Ridgway Pau samedi 8 août 2026.
Pau
Un été au ciné The Substance (VOSTFR)
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
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Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Un été au ciné The Substance (VOSTFR)
L’événement Un été au ciné The Substance (VOSTFR) Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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