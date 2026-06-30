Un été au ciné The Substance (VOSTFR) Parc Ridgway Pau samedi 8 août 2026.

Pau

Un été au ciné The Substance (VOSTFR)

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Buvette & popcorn Interdit -12 ans avec avertissement

Avez-vous déjà rêvé d’une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit

THE SUBSTANCE

Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite.

Respectez les instructions

VOUS ACTIVEZ une seule fois

VOUS STABILISEZ chaque jour

VOUS PERMUTEZ tous les sept jours sans exception.

Il suffit de partager le temps. C’est si simple, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été au ciné The Substance (VOSTFR)

L’événement Un été au ciné The Substance (VOSTFR) Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau