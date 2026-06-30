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Un été au ciné The Substance (VOSTFR) Parc Ridgway Pau

Un été au ciné The Substance (VOSTFR) Parc Ridgway Pau

Un été au ciné The Substance (VOSTFR) Parc Ridgway Pau samedi 8 août 2026.

Lieu
Parc Ridgway
Adresse
26 Avenue des Lilas
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 8 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
22:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Un été au ciné The Substance (VOSTFR)

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

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Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Un été au ciné The Substance (VOSTFR)

L’événement Un été au ciné The Substance (VOSTFR) Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

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