Informations pratiques

Cholet

Un été au frais

75 rue de la Mutualité Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Vous habitez près de la résidence Oui Séniors de Cholet et/ ou vivez dans un logement ou il fait très chaud. Notre résidence vous accueille gratuitement. Vous aurez à votre disposition des lieux climatisés, pourrez participer aux activités, profiter du Tea Time et passer la journée au frais. .

75 rue de la Mutualité Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 85 14 30 chlzs0101@zenitude-groupe.com

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English :

L’événement Un été au frais Cholet a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais